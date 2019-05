Die Band des SATAN-Gitarristen Russ Tippins namens TANITH, die bereits im letzten Jahr mit ihrer wundervollen 7" für Furore sorgen konnte, veröffentlich als Appetitanreger ihres am 24.05. erscheinenden Albums "In Another Time", die Single "Under The Stars".

Wer noch ein bisschen mehr hören möchte, geht hier hin.