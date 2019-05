LORD VICAR - neue Doom-Explosion am Freitag

Am Freitag, dem 03.05.2019 erscheint über The Church Within Records das neue und vierte Studioalum der Doom-Veteranen LORD VICAR um Christian "Chritus" Lindersson (ex-COUNT RAVEN, ex-SAINT VITUS), Kimi Kärki (ORNE, ex-REVEREND BIZARRE), Gareth Milstead (ex-CENTURION'S GHOST) und Rich Jones (THE CONSULTANCY).

Das Album wird den Titel "The Black Powder" tragen und als erste Hörprobe hierzu hat man uns den Videoclip zu 'Impact' kredenzt, der den Eindruck erweckt als stünde einem feinen Doomfest zum Freitag nichts im Wege. Auch die kurze Tour mit Supportband THRONEHAMMER im Zuge der Veröffentlichung solltet ihr nicht verpassen (Daten siehe unten).



03.05.2019 Würzburg, Immerhin

04.05.2019 Weikersheim, Club W71

05.05.2019 Karlsruhe, P8

06.05.2019 Hamburg, Marx

08.05.2019 Berlin, Slaughterhouse Moabit

09.05.2019 Halle, Hühnermanhattan

10.05.2019 Oberhausen, Helvete

11.05.2019 Tilburg (NL) Little Devil – Doom Days Festival