TANKARD: Corona-Konzert

"Live in der Groove Bar" in Köln wird uns das Frankfurter Thrash-Outfit beehren. Dabei dürfen natürlich nur wenige Zuschauer live dabeisein, aber für alle anderen wird es einen Live-Stream geben, denn die 80 Eintritsskarten sind bereits restlos ausverkauft. Deswegen sollte man sich diesen Link merken und dann am 24. Oktober einschalten.

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Frank Jaeger Tags: tankard tour 2020 live in der groove bar