TANKARD ist 'Schwarz-weiß wie Schnee'

Das muss eine hessische Besonderheit sein, der schwarze Schnee. Ist aber auch egal, TANKARD besingt die Frankfurter Eintracht in ihrem Fansong, der genretypisch zwischen "kann man nur volltrunken hören" und "kriegt auch der Einfältigste in selbigem Zustand noch geradeso havariefrei mitgegrölt" schwankt. Okay, das ist allerdings auch nicht leicht, einen Stadionsong zu schreiben, daran sind schon viele andere gescheitert. Dafür hat TANKARD die SGE-Legende Jürgen Grabowski vor die Kamera gezerrt, der den Eindruck macht, er wüsste nicht so recht, wo er hingeraten ist, wenn Gerre neben ihm enthusiastisch rockt. Auch unbezahlbar: Grabowski und die Gitarre. Seht selbst: Youtube.

So. Nachdem du das ausgehalten hast, kannst du ja gleich mal im Nuclear Blast Shop vorbeisurfen und die Single in den Warenkob nageln. Leider scheint die EP gerade nicht verfügbar zu sein, aber mit dem Bonus der Rückseite 'Forza SGE' wird wohl jeder Fan der frankfurter Eintracht selig werden.