TANZT! 2018: Mittelalter in München

Wie jedes Jahr wird es auch 2018 wieder das Mittelalter- und Folk-Rock und-Metal Festival geben, das dieses Jahr am 10. November im münchner Backstage stattfinden. Diesmal dabei sind folgende Bands:



SCHANDMAUL, VROUDENSPIL, FOLKSTONE, YE BANISHED PRIVATEERS, TROLL BENDS FIR, KOENIX, BRACHMOND



Das Festival begnnt bereits im 14:30 Uhr, Einlass ist eine Stunde zuvor. Die Tickets gibt es im Vorverkauf für 38 Euro zuzüglich Gebühr beim backstage. An der Abendkasse wird es etwas teurer, also am besten vorbestellen, dann hat man das Geld für das erste Getränk schon gespart.





Quelle: MRW Concerts Redakteur: Frank Jaeger Tags: tanzt 2018 schandmaul vroudenspil folkstone ye banished privateers troll bends fir koenix brachmond