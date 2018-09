UNDERTOW: Drittes Teaser-Video online

Das dritte UNDERTOW Teaser-Video zum Album "Reap The Storm", welches am kommenden Freitag den 21. September via El Puerto Records veröffentlicht wird, handelt über Melancholie und einen sehr coolen Gastauftritt. UNDERTOW spielt übrigens am 22. September im Rock It! in Aalen eine exklusive Release-Show zu ihrem neuen Hammer-Album, welches nicht umsonst mit stolzen 8,5 Punkten von unserem Chefredakteur Peter in seinem tollen Review bedacht wurde. Youtube. Melancholie & Gastauftritt



Quelle: El Puerto Records Redakteur: Mahoni Ledl Tags: undertow el puerto björn gooßes reap the storm infos