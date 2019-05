TARJA - 'Dead Promises' - erster Song vom neuen Studioalbum

TARJA hat ihren ersten Song vom neuen Studioalbum "In The Raw" vorgestellt. In 'Dead Promises' wird sie von einem herausragenden Gitarrensound unterstützt, der wohl einen ersten Ausblick auf das neue Album gibt.

Auf der Album-Version von 'Dead Promises' wird sie im Duett mit Björn "Speed" Strid von Soilwork zu hören sein.



Hier kann man sich das Lyric-Video ansehen: https://youtu.be/tQnJ6wFvD48

