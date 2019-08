TARJA mit neuem Video 'Tears In Rain'!

TARJA veröffentlicht am 20.08.2019 via earMusic das neue Album "In The Raw".

Jetzt gibt es zum neuen Song 'Tears In Rain' ein Video:

https://www.youtube.com/watch?v=sqSe6eub_eo

Die Tracklist liest sich wie folgt:

01. Dead Promises (with Björn "Speed" Strid)

02. Goodbye Stranger (with Cristina Scabbia)

03. Tears In Rain

04. Railroads

05. You And I

06. The Golden Chamber: Awaken / Loputon Yö / Alchemy

07. Spirits Of The Sea

08. Silent Masquerade (with Tommy Karevik)

09. Serene

10. Shadow Play