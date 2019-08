SEDNA postet Post Black Metal

Das italienische Quartett SEDNA hat keine Lust auf Stückelung und wird auf seinem dritten Album ein einziges Stück veröffentlichen. "The Man Behind The Sun!" wird 33 Minuten lang extreme Metalarten miteinander und ineinander verweben. Ein so genanntes Exzerpt ist nun bereits abrufbar. Das Label heißt Spikerot Records und am 13.09.2019 ist es dann soweit.

Foto: (c) Pressefreigabe All Noir