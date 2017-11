Das zweite Album der Briten wird am 9. März als CD und Vinyl erscheinen und "Change Your Position" heißen. Hier ist die Trackliste:

01. Money In The Bank

02. Change Your Position

03. Playing With Fire

04. All That Medicine

05. On The Run

06. The Last Time

07. Taking The Hit

08. My Headspace

09. We Are Consumers

10. Cut Your Chains

11. Wearing A Disguise

12. The Symphony Has Begun

Alex Veale von TAX THE HEAT sagt: "Wenn man davon ausgeht, dass ein Album eine Art Momentaufnahme einer Band oder eines Künstlers darstellt, dann wurde "Change Your Position" genau zur richtigen Zeit aufgenommen. Wir waren als Band auf Tour, haben unseren Sound und unseren festen Platz gefunden und haben uns von der derzeit völlig chaotischen Welt inspirieren lassen. Für "Change Your Position" sind wir, was die Kreativität angeht, so weit wie möglich gegangen. Die Platte hat uns mehr abverlangt als anfangs gedacht - wir hoffen, dass dies für den Hörer erkennbar ist."

Das Album kann bereits im Nuclear Blast Shop vorbestellt werden.