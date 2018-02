TAX THE HEAT erzählt was zum Album, Videos

Das Album "Change Your Position" wird am 9. März erscheinen. Dazu kann man sich jetzt eingehend durch die Band selbst informieren lassen über mehrere Trailer:

Trailer #1: Youtube.

Trailer #2: Youtube.

Trailer #3: Youtube.

Nach all dem Gerede wollen wir mal Musik folgen lassen. Hier sind die bisherigen drei veröffentlichten Videos:

'Money In The Bank' OFFICIAL VIDEO: Youtube.

'All That Medicine' OFFICIAL LYRIC VIDEO: Youtube.

'Change Your Position' OFFICIAL VIDEO: Youtube.

Wer jetzt Lust auf das gute Stück bekommen hat, surft mal rüber in den Nuclear Blast Shop und bestellt sich sein Exemplar in einer Ausgabe der Wahl als CD oder Vinyl.