SCREAMING BEAST kündigt neues Album an, Video

Die Jungs aus Manchester müssen es allein machen. "Our Narrative Of Hate" wird selbst veröffentlicht werden und nicht über ein Label. Wer also den Untergrund unterstützen möchte, hört zuerst einmal rein in das Video zu 'Despair': Youtube.

Die Jungs haben bereits zwei EPs auf dem Buckel, nun folgt am 23. März der erste Longplayer, auf dem sie Heavy Metal mit ein paar Extremen mischen. Das ist eine eigenwillige, aber durchaus ansprechende Mischung, wie ich finde. Wer Appetit bekommen hat, kann man auf die Bandwebseite surfen und sich informieren lassen. Das Album wird am besten über CDBaby.com zu bestellen sein, aber erst ab dem Veröffentlichungsdatum.