TEMPLES ON MARS: Ex-Agenten im Einsatz

Wer sich fragt, was aus den famosen, nach London umgesiedelten Neuseeländern von AGENT geworden ist, die im Jahr 2013 mit "Kingdom Of Fear" ein bärenstarkes Album vorgelegt haben, sollte sich jetzt TEMPLES ON MARS notieren.



Just ist das unbetitelte Debütalbum erschienen und die ersten Höreindrücke lassen Großartiges erahnen. Als Appetizer schaut euch das Video zu 'So In Love With Your Own Drug' an:





Ordern könnt ihr das Album bei Just For Kicks.

Quelle: Just For Kicks Redakteur: Peter Kubaschk Tags: temples on mars agent so in love with your own drug