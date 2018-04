LIKE THIEVES: Video zu 'Never See It Coming'

Wer sich - wie ich selbst - bislang am Stream zum neuen LIKE THIEVES-Track 'Never See It Coming' nicht satthören konnte, bekommen nun die audiovisuelle Vollbedienung mit dem dazugehörigen, ziemlich coolen Video. Für Fans des australischen Alternative Prog ein absolutes Muss. Aber seht selbst:





Quelle: https://de-de.facebook.com/LikeThievesOfficial/ Redakteur: Peter Kubaschk Tags: like thieves the butterfly effect the given things karnivool cog dead letter circus