TEMPLE OF DREAD: Details zum Debütalbum

Die ostfriesische Death-Metal-Band TEMPLE OF DREAD wird am 30.08.2019 via Testimony Records ihr Debütalbum "Blood Craving Mantras" veröffentlichen. Die Formation wurde 2017 von Markus Bünnemeyer (Musik) und Frank Albers (Texte) als Tribut an alte Helden wie DEATH, BENEDICTION, PESTILENCE, OBITUARY oder MORGOTH gegründet. Zusammen mit den beiden SLAUGHTERDAY-Mitgliedern Jens Finger und Jörg Uken an Gesang und Drums entwickelte sich schon kurz darauf eine echte Band.



Mit dem Song 'Gone But Still Here' gibt es eine erste Kostprobe.



Die komplette Tracklist liest sich so:



1. 8.16 AM

2. Suffocate The Fire

3. Sentenced To Life

4. Question Of Honour

5. Now You Will Die

6. Straying The Battlefields

7. Gone But Still Here

8. Cottage In The Backyard

