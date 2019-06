CRO-MAGS: Neue EP und Europatour angekündigt

Die New Yorker Hardcore-Legende CRO-MAGS hat für Europa einen neuen Plattendeal mit Arising Empire geschlossen und wird am 02.08.2019 die EP "Don't Give In" veröffentlichen.



Die Tracklist dazu liest sich so:

01. Don't Give In

02. Drag You Under

03. No One's Victim



Und zum 30-jährigen Jubiläum des Albums "Best Wishes" gibt es eine Europatour. Mit dabei wird die Band RED DEATH sein.



Folgende Termine für die "Best Wishes-30th Anniversary-Tour" sind bestätigt:



27.09. Essen, Germany @ Turock

28.09. Limburg, Belgium @ Limburg Hardcore Fest

29.09. London, United Kingdom @ Underworld

30.09. Paris, France @ Gibus

01.10. Stuttgart, Germany @ De Keller Klub

02.10. Prague, Czech Rep @ Futurum

03.10. Budapest, Hungary @ Hu Dürer Kert

04.10. Graz, Austria @ Explosiv

05.10. Leipzig, Germany @ Naumanns

06.10. Berlin, Germany @ Musik & Frieden

