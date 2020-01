TENSIDE: Neuer Song 'Cannibals' vom neuen Album

Die Metalband TENSIDE wird am 20.03.200 via Ivorytower / Edel ihr neues Album "Glamour & Gloom" veröffentlichen. Daraus hat die Band nun mit 'Cannibals' den zweiten Track aus dem Album herausgebracht.



Sänger und Gitarrist Daniel Kuhlemannder sagt über den Song: "Die Welt brennt! Von Nationen, die ständig am Rande eines Krieges stehen, über die anhaltenden globalen Finanzkrisen, die globale Erwärmung bis hin zu Naturkatastrophen und jüngst den Feuern, die in Australien toben. Es ist an der Zeit, dass die Menschen sich mehr denn je umeinander kümmern. Es ist Zeit für eine Veränderung."



Die Tracklist liest sich so:

1. GLAMOUR & GLOOM

2. AS ABOVE SO BELOW

3. ALONG WITH THE GODS

4. CANNIBALS

5. THE DEVIL WITHIN

6. THE LAST ANTHEM

7. ONLY THE BRAVE

8. VOYAGE OF THE DAMNED

9. WRITTEN IN BLOOD

10. OVERCOME

11. ALL BLACK EVERYTHING



Im Anschluss der Veröffentlichung wird die Band mit dem neuen Matierial auf Tour gehen.

Folgende Termine sind bestätigt:

25.03.2020 Hamburg - Logo

26.03.2020 Berlin - Cassiopeia

27.03.2020 Köln - MTC

28.03.2020 München - Backstage