TENSIDE: Neues Video zum siebten Album im März

Die deutschen Modern Metaller werden am 20. März ihr neues Album "Glamour And Gloom" veröffentlichen und lassen uns mit 'The Last Anthem' ein weiteres Mal reinhorchen: Youtube.

Zu hören ist das Ganze auch hier auf der "Glamour & Gloom Album Release Tour 2020" mit den Special Guests DESTRAGE & IMPROVEMENT

25.03.20 Hamburg - Logo

26.03.20 Berlin - Cassiopeia

27.03.20 Köln - MTC

28.03.20 München - Backstage