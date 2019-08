TERROR kündigt Europatour an

Die LA Hardcore Truppe TERROR kündigt diese Woche eine weitere Europatour im Herbst diesen Jahres mit den Special Guests CRO-MAGS JM, LION'S LAW und JESUS PIECE an. Die Band tourt im Rahmen ihres aktuellen Albums "Total Retaliation". Seht TERROR live auf einer der folgenden Shows:



01.11. D Leipzig - Conne Island

02.11. NL Eindhoven - The Sound Of Revolution*

03.11. UK London - The Underworld Camden*

04.11. UK Leeds - Brudenell Social Club

05.11. B Antwerpen - Kavka Zappa

06.11. D Hamburg - Knust

07.11. D Berlin - SO36

08.11. D Cham - L.A.

09.11. F Paris - Hardcore Fest

10.11. CH Zurich - Plaza Klub

11.11. A Wien - Arena

12.11. H Budapest - Dürer Kert

13.11. D Schweinfurt - Stattbahnhof

14.11. D Münster - Sputnikhalle

15.11. D Karlsruhe - Weiße Rose

16.11. D Kassel - Scream Festival

17.11. D Köln - Gebäude 9

*no LION’S LAW

