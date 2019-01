TESLA: Im März steht die Welt unter

Die US-Hard Rock-Legende TESLA hat für den 8. März die Veröffentlichung ihres achten Studioalbums bekanntgegeben.

"Shock", so der Titel des heißersehnten Nachfolgewerks zum 2014 aufgelegten "Simplicity", wurde in Kooperation mit Phil Collen von DEF LEPPARD geschrieben und auch produziert.

Die Tracklist liest sich folgendermaßen:

1. You Won’t Take Me Alive

2. Taste Like

3. We Can Rule The World

4. Shock

5. Love Is A Fire

6. California Summer Song

7. Forever Loving You

8. The Mission

9. Tied To The Tracks

10. Afterlife

11. I Want Everything

12. Comfort Zone