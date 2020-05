TESSERACT spielt

Auch der Aufenthalt an fünf verschiedenen Orten und drei verschiedenen Ländern hat TESSERACT nicht davon abgehalten die Live-Session "Live In The Lockdown" aufzuehmen, in der die Band folgende Songs vom aktuellen Album "Sonder" zum Besten gibt: 'Smile'/'The Arrow', 'King', 'Orbital' und 'Juno':

https://www.youtube.com/watch?v=H8bNzSr2zdw