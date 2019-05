THEATRE OF TRAGEDY mit Remix-Album

Die Gothic-Metal-Band hat sich zwar bereits 2010 nach "Last Curtain Call"aufgelöst, aber jetzt bringt AFM sie mit einer Zusammenstellung mit Neuabmischungen ihrer größten Erfolge nachdrücklich in Erinnerung. "Remixed" heißt das gute Stück, das am 12. Juli als Digipak-CD und auf Vinyl erscheinen wird. Diese Lieder werden entahlten sein:

And When He Falleth (Das Ich Remix)

Black As The Devil Painteth (Das Ich Re...

Lorelei (Icon Of Coil Remix)

Reverie (Current Remix)

Machine (VNV Nation Remix)

Envision (Conetik Remix)

Let You Down (Rico Darum & Superdead Re...

Motion (Funker Vogt Remix)

Storm (Zeromancer Remix)

Fade (Prie And Fall Extended Remix)

Frozen (Ambrosius Remix)

Deadland (Tommy Olsson Remix)

Forever Is The World (Siva Six Remix)

