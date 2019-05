VEMOD wieder auf deutschem Boden

Mit den norwegischen Undergroundlern VEMOD kann das "Hell Over Hammaburg"-Festival den nächsten hochkarätigen Act bestätigen. Das Trondheimer Abrisskommando mit avantgardistischen Einschlägen arbeitet derzeit am Nachfolger zu "Venter pa stormene" und wird im März 2020 höchstwahrscheinlich die neuen Songs im Gepäck haben.

Die achte Ausgabe des "Hell Over Hammaburg" findet am 06. und 07. März 2020 in Hamburg statt.

Das Billing des von Powermetal.de präsentierten Festivals liest sich bisweilen so:

VISIGOTH (USA)NIFELHEIM (S)THE GATES OF SLUMBER (USA)VEMOD (N)HAUNT (USA)IMHA TARIKAT (D)TRAVELER (CAN/USA)ARGUS (USA)JOSEPH THOLL (S)BELLROPE (D)HORNS OF DOMINATION (D)