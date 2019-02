THEM MOOSE RUSH: Progger und ihre Nasen gehen dort hin!

So Leute, ich gebiete euch nun - vor allem wenn ihr meint, Progger zu sein - nicht nur auf die Mainstream-Underground-Konzerte von beispielsweise HAKEN zu gehen, sondern auch mal dem Underground-Underground eine Chance zu geben. Kroatien hat echt viele tolle Bands, die es meist nicht weiter als nach Slowenien schaffen. Sie brauchen also jeden, der ihnen hilft, bekannter zu werden. Und lasst euch sagen, THEM MOOSE RUSH ist den ganzen Hochglanzproggern ebenbürtig, dabei aber deutlich schroffer. Und dies werden sie zeigen. Bald. Und zwar hier:

10.04.2019 Köln, MTC

11.04.2019 München, Glockenbachwerkstatt

13.04.2019 Osnabrück, Dirty@Dancing

14.04.2019 Münster, Rare Guitars

16.04.2019 Bielefeld, Potemkin

17.04.2019 Berlin, Toast Hawaii

18.04.2019 Kufstein (A), Kulturfabrik

19.04.2019 Prag (CZ), Club Versava

20.04.2019 Maribor (SLO), Stolp Club