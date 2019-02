NCN 2019: DESPERATE JOURNALIST, IN STRICT CONFIDENCE und PINK TURNS BLUE bestätigt

Für die Nocturnal Culture Night 2019 in Deutzen sind in den vergangenen Tagen DESPERATE JOURNALIST, IN STRICT CONFIDENCE und PINK TURNS bestätigt worden.



Während IN STRICT CONFIDENCE mehr oder weniger schon zum Inventar gehören, wird es für die englische New-Wave-Band DESPERATE JOURNALIST eine Premiere sein. Im Gepäck werden sie ihr neues Album "In Search Of The Miraculous" haben. Aber auch die deutsche Post-Punk-Band PINK TURNS BLUE wird sicher ihre Klassiker wie 'Michelle' oder 'Your Master Is Calling' zum Besten geben.

Das Festival findet vom 06.-08.09.2019 im Kulturpark Deutzen statt. Alle weiteren Informationen gibt es auf der Festival-Homepage.