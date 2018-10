Die Deutsch/Amerikanische Power/Thrash Metal Band THEM veröffentlicht heute mit 'Circuitous' die zweite Single und das dazugehörige Lyrik Video aus dem kommenden Album "Manor Of The Se7en Gables", welches am 26. Oktober über SPV/Steamhammer erscheint.

