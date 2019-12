THEN COMES SILENCE: Plattendeal mit SPV/Oblivion geschlossen

Die schwedische Band THEN COMES SILENCE hat mit SPV/Oblivion einen Plattenvertrag geschlossen und wird am 13.03.2020 dort ihr neues Album mit dem Namen "Machine" veröffentlichen.



Die erste Single 'We Lose The Night' wird am 10.01.2020 erscheinen.



Auch im Line-Up der Band hat sich etwas getan. Neben dem Sänger Alex Svenson und Drummer Jonas Fransson, gibt es mit Mattias Ruejas Jonson and Hugo Zombie zwei neue Gitarristen in der Band.



Der Sänger sagt dazu: "As a band, you need partners who firmly believe in you. After Oblivion Manager Gero Herrde had come to see our show at the

New Waves Day in May 2019, we knew that we’d be in good hands with him and his Label."

