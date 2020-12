Wie bereichtet, veröffentlicht THERION am 22.01.2021 das neue Album "Leviathan" via Nuclear Blast. Zum neuen Track 'Die Wellen der Zeit' wurde just ein Video veröffentlicht:

https://www.youtube.com/watch?v=ESR1Fe5XfpU

