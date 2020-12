TRANSATLANTIC zeigt neues Video 'The World We Used To Know'!

Wie berichtet, veröffentlicht TRANSATLANTIC am 05.02.2021 die neuen Alben "The Absolute Universe", einmal als "Abridged Version" und einmal als "Extended Version", was es damit auf sich hat, habe ich einer News vom Anfang November zusammengefasst, hier klicken.

Nach dem es zuvor einen Song aus der "Abridged Version" zu hören und sehen gab, gibt es mit 'The World We Used To Know' einen Track aus der "Extended Version":

https://www.youtube.com/watch?v=xULvfo6rpvE