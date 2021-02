THE 69 CATS - She's Hot!

Anno 2013 gründete Jyrki 69 (THE 69 EYES-Frontmann) das kleine Rockabilly-Nebenprojekt namens THE 69 CATS, das ich 2015 in Frankfurt bewundern durfte.

Jetzt gibt es für alle Fans gute Neuigkeiten: Am 16. April 2021 wird das neue Album "Seven Year Itch" über Cleopatra Records erscheinen. Zur Einstimmung schon einmal ein im wahrsten Sinne des Wortes heißes Video: 'She's Hot!'

Schon mit ihrem Debüt-Album "Transylvanian Tapes", das hervorragende Coverversionen von Klassikern wie 'People Are Strange', 'Werewolves Of London' und 'Bela Lugosi’s Dead' enthielt, konnten sie überzeugen. Nun darf man auf neue Goth'n'Roll-Songs gespannt sein. Schon bei 'She's Hot!' sorgt Jyrki's Stimme für eine angenehme Gänsehaut.



"Seven Year Itch" wird es als CD, als Vinyl und digital geben.

https://www.youtube.com/watch?v=14kksasfhVU&feature=youtu.be

