THE 69 EYES live on demand

Im Sommer konnten die Fans einen Live-Stream aus Helsinki der Band THE 69 EYES erleben. Nun wird dieser Auftritt noch einmal für einen Monat als "Worldwide Live Stream Revisited" auf Abruf verfügbar sein. Tickets gibt es hier.

Sänger Jyrki69 sagt: "Es war einfach perfekt, unseren 30. Geburtstag im House Of Culture (Kultuuritalo) in Helsinki zu spielen. Diese Venue ist legendär, dort ich habe ich bereits THE RAMONES gesehen. Von LED ZEPPELIN über JIMI HENDRIX bis hin zu METALLICA haben dort bereits alle großen Classic Rock Bands gespielt. Nun, mit diesem Live Stream Event können wir endlich all unsere Fans einladen, unsere 30 Jahre des Rock'n'Rolls auf dieser Bühne zu feiern."