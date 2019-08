THE 69 EYES mit Video zur 3. Single!

Die finnischen Dark Rocker veröffentlichen den Videoclip zur 3. Single 'Black Orchid' ihres am 13. September erscheindenden neuen Albums "West End".



Hier das Video:

"Dies ist der klassischste Gothic Rock Song auf dem Album", erklärt Sänger Jyrki 69. "Das lyrische Ich in dem Track ist ein ähnlicher Abenteurer wie der Typ in Weiß aus dem Sisters of Mercy Video 'Dominion'. Er steht auf unabhängige Frauen. wildes Nachtleben und liest gern Edgar Allan Poe oder Hermann Hesse.



Das Lyricvideo wurde - wie alle unsere Clips von diesem Album - von dem Los Angeles Regisseur Vicente Cordero gefilmt und während der 69 EYES-Show im Regent Theater letzten Mai aufgenommen."