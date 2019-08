MOB RULES mit neuer Live-Single

Am 13. September erscheint das neue Live Album von MOB RULES "Beast Over Europe" über SPV/Steamhammer. Daraus hat die norddeutsche Metal-Band heute eine neue Live Single zum Song 'Ghost Of A Chance (live)' veröffentlicht. Seht euch das Video hier an:





Tracklist:

1. Beast Reborn (Intro)

2. Ghost Of A Chance

3. Somerled

4. Black Rain

5. Sinister Light

6. Dykemaster’s Tale

7. My Kingdom Come

8. The Last Farewell

9. Children’s Crusade

10. On The Edge

11. In The Land Of Wind And Rain

12. Hollowed Be Thy Name

13. Way Back Home

14. Rain Song



Das Album ist auch als spezielles Fan Package erhältlich. Limitiert auf 250 Exemplare beihaltet es folgendes:



CD Digipak "Beast Over Europe" inkl. 12 Seiten Booklet

+ Mob Rules 25 Jahre Jubiläums Tote Bag

+ Mob Rules 25 Jahre Jubiläums Patch (rund, ca. 13cm)

+ Beast Over Europe-Poster (DIN A3)

+ Einzigartiges, von der Band unterschriebenes Foto

+ Mob Rules Gitarren Plektrum

+ Mob Rules Bass Plektrum

+ 2 x zufällig ausgewählte, ultra rare CD Singles (von der Band ausgesucht)



Hier könnt ihr euch das Album im Shop eures Vertrauens vorbestellen: https://mobrules.lnk.to/BeastOverEurope

MOB RULES live 2019



12.09. Hamburg - Logo

13.09. Oldenburg - Cadillac

11.10. Weiher - Live Music Hall

12.10. Freising - Lindenkeller

09.11. Koblenz - Metal Ship

16.11. Nordenham - Jahnhalle