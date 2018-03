THE ADICTS: Tourdaten

Im November durften wir das elfte Studioalbum der Punker hören, nun kommt die Band auch auf Tournee:

02.06. D Köln - Live Music Hall

03.06. NL Amsterdam - Rebellion Festival

08.06. E Lleida - Kalikeño Rock Fest

09.06. D Leipzig - Felsenkeller

28.06. UK London - Islington Academy

29.06. UK Bristol - Marble Factory

30.06. UK Manchester - North West Calling

01.07. UK Norwich - Waterfront

03.08. F Albi - Xtreme Fest

05.08. UK Blackpool - Rebellion Festival

28.09. B Sint-Niklaas - De Casino

29.09. NL Leiden - Gebr. De Nobel

01.10. D Krefeld - Kulturfabrik

02.10. D Wilhelmshaven - Pumpwerk

03.10. D Berlin - Huxleys Neue Welt

04.10. D Hamburg - Markthalle

05.10. D Dresden - Eventwerk

06.10. D Potsdam - Lindenpark

09.10. D Münster - Sputnik-Halle

11.10. CZ Prag - MeetFactory

12.10. CZ Ostrau - Brick House

15.10. D München - Backstage

18.10. D Nürnberg - Hirsch

19.10. CH Bern - Dachstock

21.10. D Frankfurt - Batschkapp

Tickets gibt es bei Eventim.

Wer erst einmal in die Musik der Buben reinhören möchte, kann das mit diesen Videos tun:

'And So It Was': Youtube.

Kurz und auf dei Zwölf, so muss Punk sein. Hier ist 'Picture The Scene': Youtube.