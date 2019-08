THE BEATLES:

Ich gehe mal fest davon aus, dass jeder ein Exemplar dieses musikalischen Meilensteins, der die britischen Charts 17 Wochen und die US Charts 11 Woche lang anführte, besitzen dürfte, nicht wahr? Trotzdem gibt es hier einen Grund, sich das letzte gemeinsam aufgenommene Album der BEATLES am 27. September ein weiteres Mal zuzulegen, denn dann wird die 50-Jahre-Edition auf CD oder Vinyl erscheinen, die neben einem neuen Mix auch bisher unveröffentlichte Demoaufnahmen beinhaltet.

Es wird zuerst einmal für diejenigen, die an Demos kein, an dem neuen Mix aber großes Interesse haben, eine Vinyl- und eine CD-Ausgabe des Originalalbums in dem neuen Stereomix geben, der von den Original-8-Spur-Bändern erstellt worden ist. Zusätzlich wird davon eine Picture-Vinyl-Scheibe veröffentlicht werden.

Giles Martin, Sohn des BEATLES' George Martin, sagt: "Die Magie kommt von den Händen, die die Instrumente spielen, von der Harmonie zwischen den Stimmen und der Schönheit der Arrangements. Wir wollten nur erreichen, dass die Musik frisch klingt und die Leute genauso mitreißt, wie an dem Tag, an dem das Album aufgenommen wurde."

Doch die besonders wertigen Ausgaben sind dann die Super Deluxe Editionen mit diesem Inhalt:

Trippel-Vinyl-Boxset: Drei Vinyl-Alben mit dem Album und insgesamt 23 Bonustracks von Demos und aus den Aufnahmesessions auf 180g Vinyl in originalgetreuen Hüllen mit vierseitigem Einleger und einer Box mit Deckel.

Vierfach-CD-Boxset: Album, zwei CDs mit den gleichen 23 Bonusaufnahmen sowie einer Blu-ray mit Abmischungen in Dolby Atmos, 96kHz/24 Bit High-res Stereo und 96 kHz/24 Bit DTS-HD Master Audio 5.1. Dazu gibt es ein 100-seitiges Hardcoverbuch mit einem Vorwort von Paul McCartney, Giles Martins Einleitung, ausführliche Kapitel von BEATLES-Biograph Kevin Howlett, eine Track-by-Track-Übersicht, seltene, bisher unveröffentlichte Fotos, Texte, Skizzen und vieles mehr.

Ein Mittelding ist die Doppel-CD-Ausgabe mit 17 Demoaufnahmen aller Lieder des Albums in der gleichen Reihenfolge sowie einem 40-seitigen Booklet.

Die Bonuslieder sind neben anderen Session-Aufnahmen und Demoversionen auch das Lied 'Goodbye', das Paul McCartney für die Sängerin Mary Hopkin schrieb, und 'Something' von George Harrison, das in dieser Version ebenfalls zum ersten Mal veröffentlicht wird. Ansonsten sind verschiedene Lieder aus den zahlreichen Aufnahmesessions, in denen "Abbey Road" Form annahm, vertreten. Hier ist die Komplette Trackliste der umfangreichsten Version, dem Vierfachdecker namens "Limited SUPER DELUXE EDITION":

CD 1: 2019 Stereo Mix

1. Come Together

2. Something

3. Maxwell’s Silver Hammer

4. Oh! Darling

5. Octopus’s Garden

6. I Want You (She’s So Heavy)

7. Here Comes The Sun

8. Because

9. You Never Give Me Your Money

10. Sun King

11. Mean Mr Mustard

12. Polythene Pam

13. She Came In Through The Bathroom Window

14. Golden Slumbers

15. Carry That Weight

16. The End

17. Her Majesty



CD 2: Sessions

1. I Want You (She’s So Heavy) (Trident Recording Session & Reduction Mix)

2. Goodbye (Home Demo)

3. Something (Studio Demo)

4. The Ballad Of John And Yoko (Take 7)

5. Old Brown Shoe (Take 2)

6. Oh! Darling (Take 4)

7. Octopus’s Garden (Take 9)

8. You Never Give Me Your Money (Take 36)

9. Her Majesty (Takes 1–3)

10. Golden Slumbers/Carry That Weight (Takes 1–3 / Medley)

11. Here Comes The Sun (Take 9)

12. Maxwell’s Silver Hammer (Take 12)



CD 3: Sessions

1. Come Together (Take 5)

2. The End (Take 3)

3. Come And Get It (Studio Demo)

4. Sun King (Take 20)

5. Mean Mr Mustard (Take 20)

6. Polythene Pam (Take 27)

7. She Came In Through The Bathroom Window (Take 27)

8. Because (Take 1 – Instrumental)

9. The Long One (Trial Edit & Mix – 30 July 1969)

(Medley: You Never Give Me Your Money, Sun King, Mean Mr Mustard, Her Majesty, Polythene Pam, She Came In Through The Bathroom Window, Golden Slumbers, Carry That Weight, The End)

10. Something (Take 39 – Instrumental – Strings Only)

11. Golden Slumbers/Carry That Weight (Take 17 – Instrumental – Strings & Brass Only)



BLU-RAY AUDIO: Abbey Road

Audio Features:

- Dolby Atmos

- 96kHz/24 bit DTS-HD Master Audio 5.1

- 96kHz/24 bit High Res Stereo (2019 Stereo Mix)