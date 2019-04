THE BLACK CAPES: Konzert für Oktober bestätigt

Die griechische Gothic-Rock-Band THE BLACK CAPES wird am 26.10.2019 im sächsischen Döbeln im Club KL17 auftreten. An diesem Abend steigt dort die "Dark Rock Night". Die Band wurde 2016 gegründet und hat 2017 ihr Album "All These Monsters" veröffentlicht.



Unterstützt wir die Gruppe an diesem Abend von ENTER TRAGEDY und MINUSHEART.

