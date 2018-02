THE BLACK DAHLIA MURDER beim PSOA

Melodischer Death Metal aus Detroit trifft auf Thüringen: Mit den US-Amerikanern THE BLACK DAHLIA MURDER kommt im Sommer nach acht Alben in 17 Jahren eine Institution aufs Party.San Metal Open Air – präsentiert von POWERMETAL.de. Ebenfalls neu mit dabei: Die Italiener HIEROPHANT, die sich irgendwo zwischen Death Metal, Noisecore und Sludge austoben.



Das Party.San steigt vom 9. bis 11. August 2018 auf dem Flugplatz Obermehler in Schlotheim, Tickets gibt es auf der Cudgel-Homepage.





Quelle: Party.San Metal Open Air Redakteur: Carsten Praeg Tags: partysan metal open air the black dahlia murder hierophant partysan