Die Extrem-Metaller THE BLACK DAHLIA MURDER veröffentichen am 17.04.2020 das neue Album "Verminous" via Metal Blade Records.

Schaut euch hier das Lyric-Video zum neuen Track 'Verminous' an:

https://www.youtube.com/watch?v=AuNd7BJ8IXA&list=TLPQMDQwMjIwMjBOySjHQND8Zg&index=1