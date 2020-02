BENEVOLENT LIKE QUIETUS mit Vorabsingle zum Album

Am 13. März soll das Debütalbum "Kill The Bliss" der kanadischen Goth-Metal-Formation BENEVOLENT LIKE QUIETUS auf den Markt kommen. Zur Vorabauskopplung 'Dawn Of Rust' steht bei YouTube ein Audioclip zum Anhören bereit.





