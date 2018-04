Das Blues-Rock-Quartett BLUE POETS um Gitarrist Marcus Deml hat zur soeben erschienenen Livescheibe "Live Power" zwei Videos bei YouTube veröffentlicht. Dabei handelt es sich um Livemitschnitte von 'Won't You Suffer' und 'With Your Eyes'.

