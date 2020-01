THE BOOMTOWN RATS haben ein neues Video

Das Lied hört auf den Namen 'Trash Glam Baby': Youtube.

Das dazugehörige Album "Citizens Of Boomtown" wird am 13. März erscheinen, das erste Album der Briten seit 36 Jahren!

Bob Geldof sagt über das Lied: "Damals schrieb ich einen Song über die Amazonen, die ich in den späten 70ern kennenlernte, als ich Teil der Szene wurde. 'She`s So Modern' war ein echter Hit ("She's so 20th century/She`s so 1970s"). Dort, wo diese Mädchen früher Lloyd Johnsons und Vivienne Westwoods Boutiquen belagerten, da unten, wo die King`s Road diese S-Kurve macht und ins World`s End übergeht, da ist der ehemalige Glamour ein Jahrtausend und zwei Dekaden später gewichen und hat sich weiter nach Osten verlagert. Doch zumindest Vivienne ist immer noch da. Heute finden sich gegenüber und neben ihrem Shop `Sex` drei ganz respektable Wohltätigkeitsläden. Ich gehe dort manchmal hin, um mir coole Shirts und solchen Kram anzusehen. An einem Samstag im Jahr 2017 beobachtete ich ein ungefähr 16- oder 17-jähriges Teenie dabei, wie sie mit ihrer Freundin hinter der Kasse quatschte. Sie war sagenhaft. Wie eine Mischung aus den New York Dolls und den frühen Roxy Music. Eine paillettenbesetzte Rumtreiberin; eine lebendige Discokugel. Sie haben sich darüber ausgelassen, dass es Samstag war und sie nichts vor hätten und außerdem auch gar keine Kohle, mit der sie irgendwas hätten machen können. Die übliche Klagehymne über das langweilige Wochenende eben. Sie sah nicht gewollt `retro` aus, aber sie wirkte wundervoll und schön auf diese verdammt jugendliche Art. Sie war nicht überdurchschnittlich gutaussehend (aber irgendwie schon); ein erfrischend normales Mädchen von nebenan, das intuitiv eine Form der Selbstdarstellung beherrschte, die dieser besondere Teil der Welt schon seit... seit den Bohemians des späten 19. Jahrhunderts, über die 60er Jahre und die Stones, die Pistols in den 70ern und Antony Price mit seinen Entwürfen für Duran Duran in den 80ern und schließlich dem Rest der kargen 90er hervorbrachte. Danach eigentlich nicht mehr. Doch hier war sie. Sie tat das auf einzigartige Art, was nur englische Teenager tun. Ein grummeliger, ganz normaler englischer Teenager, der doch irgendwie so außergewöhnlich war. Man sollte ein Lied über sie schreiben. Here she is. She's so 21st century..."