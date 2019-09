THE CLASH: London darf zum Jubliäum erneut rufen

40 Jahre ist das Album alt und ein unverzichtbarer Klassker des Rock. Die Rede ist natürlich von "London Calling" von THE CLASH. Deren drittes Album vermischt Rock und Reggae, Punk und Pop, sodass es ein Vorbild für eine ganze Generation an Bands wurde. Ich gehe mal davon aus, dass jeder diese Scheibe im Regal stehen hat und den Titelsong mitsingen kann. Trotzdem ist diese Neuauflage eine Überlegung wert, denn neben der regulären CD mit 19 Stücken - also mit 'Train In Vain', das auf manchen Auflagen fehlt - und die Vinyl-Ausgabe mit der gleichen Trackliste, die beide im Slipcase geliefert werden, wird es auch eine CD-Edition mit einem 120-seitigen Hardcover-Buch geben, in dem die Geschichte des legendären Albums aufgezeichnet ist mit Hilfe von Fotos, Notizen, hangeschriebenen Lyrics und unveröffentlichtem Material aus der Entstehungszeit von "London Calling". Veröffentlichungstermin für die Buch+CD-Ausgabe und das Vinyl ist der 15. November, die Doppel-CD wird bereits am 11. Oktober in die Läden kommen.

Hier ist die Trackliste der Tonträger:1. London Calling

2. Brand New Cadillac

3. Jimmy Jazz

4. Hateful

5. Rudie Can't Fail

6. Spanish Bombs

7. The Right Profile

8. Lost In The Supermarket

9. Clampdown

10. The Guns Of Brixton

11. Wrong 'Em Boyo

12. Death Or Glory

13. Koka Kola

14. The Card Cheat

15. Lover's Rock

16. Four Horsemen

17. I'm Not Down

18. Revolution Rock

19. Train In Vain.