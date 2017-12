THE DEAD CENTURIES: Kanadische Proginstrumentalisten debütieren

Das Trio aus dem kanadischen Ottawa, das sich in der Tradition von Bands wie PROTEST THE HERO, PERIPHERY, PAUL GILBERT, SITHU AYE AND INTERVALS, SCALE THE SUMMIT und ANIMALS AS LEADERS sieht, wird am 26.01.2018 sein Debütalbum "Race Against Time" veröffentlichen. Hier davon schon einmal 'Overdrive'.

