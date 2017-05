THE EDEN HOUSE: Neues Album erscheint im Juni

Am 16.06.2017 wird das neue Album der Band THE EDEN HOUSE erscheinen. Es trägt den Namen "Songs For The Broken Ones" und ist in Zusammenarbeit mit Monica Richards von FAITH & THE MUSE entstanden.



THE EDEN HOUSE ist ein musikalisches Kollektiv, das bereits mit zahlreichen Sängern und Musikern kollaboriert hat. Unter dem Projekt erschienen bereits zwei Langspieler und zwei Mini-Alben.



Auf dem neuen Album wirken u.a. Lee Douglas von ANATHEMA, Louise Crane, Meg Pettitt und Kelli Ali von den SNEAKER PIMPS mit. Unter den Instrumentalisten finden sich Bob Loveday vom PENGUIN CAFÉ ORCHESTRA & VAN MORRISON und Simon Hinkler von THE MISSION.



Der Band-Kern setzt sich aus dem Gitarristen Stephen Carey und dem Bassisten Tony Pettitt und Drummer Simon Rippin zusammen, die bereits mit ihrer Band FIELDS OF THE NEPHILIM Erfolg hatten.



Die Tracklist liest sich so:



1. Verdades

2. One Heart

3. Misery

4. 12th Night

5. The Ghost of You

6. Ours Again

7. It’s Just A Death

8. Words and Deeds

9. Let Me In

10. Kiss Kiss Bang Bang

11. Second Skin

12. The Ardent Tide

