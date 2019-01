THE END MACHINE: George Lynch, Jeff Pilson und Mick Brown stecken dahinter

Hinter THE END MACHINE steckt niemand Geringeres als die Mitglieder der klassischen DOKKEN-Besetzung mit George Lynch an der Gitarre, Jeff Pilson am Bass und Mick Brown am Schlagzeug. Komplettiert wird die Band von WARRANT Sänger Robert Mason. Das selbstbetitelte Debütalbum erscheint am 22. März via Frontiers Music SRL. 'Alive Today' nennt sich die erste, durchaus vielversprechende Videoauskopplung. Youtube.

