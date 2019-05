THE HALO TREES: Zweite Single 'Bullet For Peace' vom Debütalbum

Am 21.06.2019 wird die deutsche Indie-Rock-Band THE HALO TREES ihr Debütalbum "Antennas To The Sky" veröffentlichen. Jetzt haben die Berliner daraus die zweite Single 'Bullet For Peace' vorgestellt.

Der Videoclip zum neuen Song wurde in der Wüste Kaliforniens gedreht, im Joshua Tree National Park.