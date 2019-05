JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE mit neuem Video

Am 08. Februar diesen Jahres erschien das Debütalbum "Mama Said Rock is Dead" erschien über SPV/Steamhammer. Heute haben die Rocker JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE daraus die vierte Single und das dazugehörige Video zu dem Song 'Rocket Of Love' veröffentlicht.

John Diva meint dazu: "Musik für Space Shuttles — die aber auch zur Beschallung der heimischen Straßen gut geeignet ist, wenn man der ganzen Welt seine gute Laune mitteilen will. Ein Song zum laut aufdrehen und noch lauter mitsingen. Wahrscheinlich die Hymne des kommenden Sommers. Großmäulig und überschäumend von Energie: also 100% Rockets of Love!"