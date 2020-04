Die Hannoveraner THE HIRSCH EFFEKT kündigen für den 08.05.2020 das neue Album "Kollaps" via Long Branch Records an!

Zwei sehr ästhetische Videos kann man sich bereits anschauen:

'Noja':

https://www.youtube.com/watch?v=nZ_A03QVqYI

Und ganz neu seit heute, 'Bilen':

https://www.youtube.com/watch?v=G-aDNj7T6lA

Die Tracklist von "Kollaps" liest sich so:

1. Kris

2. Noja

3. Deklaration

4. Allmende

5. Domstol

6. Moment

7. Torka

8. Bilen

9. Kollaps

10. Agera

Quelle: Band Redakteur: Jakob Ehmke Tags: the hirsch effekt kollaps bilen noja neues album 2020