THE MAGPIE SALUTE: Erstes Studioalbum erscheint im August!

Fans von THE BLACK CROWES dürfte bekannt sein, dass Rich Robinson bei THE MAGPIE SALUTE erneut mit Gitarrist Marc Ford und Bassist Sven Pipien zusammenarbeitet. Zu den drei ehemaligen "Krähen" gesellen sich Sänger John Hogg (der mit Robinson bereits bei dessen Nebenprojekt HOOKAH BROWN kooperierte) sowie Rich's langjährige Tourneegefährten Matt Slocum (keys.) und Joe Magistro (dr.).

Die in den Staaten bereits überaus renommierte Band, die bislang in erster Linie live in Erscheinung trat und mit "The Magpie Salute (Live)" im letzten Jahr auch einen ersten Konzertmitschnitt veröffentlicht hat, wird am 10. August "High Water I" veröffentlichen. Auf diesem Studiodebüt wird die Band erstmals auch ausschließlich eigenes Material präsentieren.

Und da es bis August noch recht lange dauert, spendiert man uns vorab schon mal ein Video zum Song 'Send Me An Omen':