MONSTER TRUCK: Neues Album kommt im September!

Zwar sind knapp zwei Jahre seit dem letzten Album "Sittin' Heavy" vergangen, doch davon war MONSTER TRUCK ganze 18 Monate auf Tour. Beachtlich also, dass die Truppe überhaupt die Zeit und Muse gefunden hat um ein neues Album einzuspielen. Dieses trägt den simplen wie programmatischen Titel "True Rockers" und wird am 14. September - getreu dem Bandnamen - die Rockwelt überrollen.

Das Album erscheint erneut bei Mascot Records / Mascot Label Group und wird folgenden Songs beinhalten:

1. True Rocker

2. Thundertruck

3. Evolution

4. Devil Don’t Care

5. Being Cool Is Over

6. Young City Heart

7. Undone

8. In My Own World

9. Denim Danger

10. Hurricane

11. The Howlin’

'Evolution' gibt es sogar schon im Netz zu hören (https://youtu.be/FNOgfs-OyHo) und zudem ist anzunehmen, dass MONSTER TRUCK einige Auszüge davon auch auf der Tournee im Vorprogramm der Labelmates von BLACK STONE CHERRY präsentieren wird, wenn dieses Hammer-Package durch Deutschland tingelt:

11.11. Köln – E-Werk

19.11. Hamburg – Grosse Freiheit 36

22.11. Berlin – Huxleys Neue Welt

24.11. München – Muffathalle